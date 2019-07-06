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July 6 2019 - 15:55

بوتين وأردوغان يؤكدان في حديثهما على أهمية تكثيف جهود التسوية في سوريا

منذ 1 ساعة 6 July، 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أخبار دولية - روسيا

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، في مكالمة هاتفية أهمية تكثيف جهود التسوية في سوريا، بما في ذلك في إطار “صيغة أستانا”. وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي التابع للكرملين “جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في سوريا، بما في ذلك من خلال المشاورات في صيغة أستانا”. وتجدر الإشارة إلى أنه بمبادرة من الجانب التركي جرت محادثة هاتفية بين قادة البلدين، أعرب الرئيسان خلال المحادثة، عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع في ليبيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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