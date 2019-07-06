الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الاحد قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح احيانا. وجاء في النشرة الآتي:
– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية.
– الطقس المتوقع في لبنان
السبت: غائم جزئيا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل، وتبقى الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر (24-32). يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.
الأحد: قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح احيانا.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.
– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة. فوق الجبال من 16 الى 30 درجة. في الارز من 13 الى 23 درجة. في الداخل من 17 الى 35 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.
– الانقشاع: جيد الى متوسط.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.
– حال البحر: منخفض الموج.
– حرارة سطح الماء: 27°م.
– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام