غوايدو يحث مناصريه على “عدم الاستسلام”

دعا رئيس البرلمان وزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أنصاره “لعدم الاستسلام ومواصلة التظاهر”، مؤكداً استعداده للحوار مع السلطات شرط تحقيق ثلاثة أهداف أساسية. ونظمت المعارضة الفنزويلية جلسة داخل مبنى البرلمان بمناسبة ذكرى الاستقلال، وذلك بحضور عدد من سفراء من الدول التي تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد. ووجهت المعارضة نداء للتظاهرات في عموم فنزويلا، وأعلنت تنظيم مظاهرة في العاصمة كاراكاس تسير من مقر برنامج الأمم المتحدة للتطور نحو مقر المخابرات العسكرية. وقال غوايدو “سنذهب للتظاهر لأجل حريتنا، وندافع اليوم عن عسكريين تم تعذيبهم على أيدي عسكريين”، في إشارة إلى وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو، الذي كان قد احتجز لمشاركته في محاولة انقلابية نهاية نيسان/أبريل الماضي، وأعلن غوايدو في وقت سابق أنه قتل في الحجز “بعدما عذبه رفاقه في السلاح الذين يطيعون أوامر الديكتاتور”، حسب زعمه.

المصدر: موقع روسيا اليوم