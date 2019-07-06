اليمن: استشهاد يمني وإصابة آخر بجروح خطيرة واحتراق منزل جراء قصف مدفعي لقوى العدوان بمنطقة 7يوليو السكنية في الحديدة(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2019 - 02:54

اليمن: استشهاد يمني وإصابة آخر بجروح خطيرة واحتراق منزل جراء قصف مدفعي لقوى العدوان بمنطقة 7يوليو السكنية في الحديدة(المسيرة)

منذ 2 ساعة 6 July، 2019
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