ألمانيا وبولندا تحثان على ضم دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

حضت ألمانيا وبولندا على ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تردد فرنسا وهولندا وبعض دول شمال أوروبا في التكتل.

وجاءت دعوة برلين ووارسو أثناء قمة “غرب البلقان” في بوزنان غربي بولندا والتي ركزت على دول غرب البلقان بعدما أجل الاتحاد الأوروبي تحديد موعد لبدء مباحثات الانضمام مع تيرانا وسكوبيي.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ضم دول البلقان هو ضمن المصالح الاستراتيجية للاتحاد، قائلة “إذا نظرنا للخريطة، فإن دول غرب البلقان محاطة بأعضاء في الاتحاد الأوروبي لذا (فإن ضمها إلى الاتحاد الأوروبي) مسؤولية استراتيجية تصب في مصلحتنا”.

واستخدم الرئيس البولندي أندريه دودا لهجة حادة في انتقاده لتأخير بدء المباحثات، قائلا: “عبر عدم الوفاء بوعده، يشكك الاتحاد الأوروبي في مصداقية المجتمع بكامله وهو أمر يؤسفني بشدة”.

وتوقع أن “يتم استغلال ذلك من جانب دوائر معادية للغرب ودول تسعى لإضعاف الطموحات الأوروبية الأطلسية”.

بدوره، اعتبر رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي أنّ منح دول البلقان فرصة لضمها للاتحاد الأوروبي “سيشجع التعاون الوثيق” بينها ويساعدها في تجاوز التوترات على خلفية النزاعات المسلحة السابقة.

ويقول معارضون إن توسيع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل، مشيرين إلى قضايا الفساد والعدالة في رومانيا وبلغاريا، الدولتين الشيوعيتين السابقتين اللتين انضمتا للاتحاد في العام 2007.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام