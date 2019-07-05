الصحة الفلسطينة : إصابة 40 فلسطينياً برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أصيب، مساء اليوم الجمعة، 40 فلسطينياً برصاص وغاز القوات الإسرائيلية التي قمعت مسيرة العودة التي انطلقت من أنحاء غزة صوب السياج الحدودي الفاصل شرق القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب “أصيب 40 مواطناً بجراح مختلفة، منهم 22 بالرصاص الحي، من قبل القوات الإسرائيلية، خلال فعاليات الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة”.

وكان تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

المصدر: سبوتنيك