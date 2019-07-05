زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 22:20

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 5 July، 2019
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