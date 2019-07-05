الخارجية الروسية: العواقب قد تكون وخيمة والمسؤولية كاملة تقع على من يحاول الضغط بأقصى طاقته على طهران ودمشق في مخالفة لقراري مجلس الأمن الدولي 2231 و2254 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 20:49

الخارجية الروسية: العواقب قد تكون وخيمة والمسؤولية كاملة تقع على من يحاول الضغط بأقصى طاقته على طهران ودمشق في مخالفة لقراري مجلس الأمن الدولي 2231 و2254

منذ 47 mins 5 July، 2019
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