الخارجية الروسية: هذه الخطوة تتعارض مع عزم الدول الرائدة في الاتحاد الأوربي الحفاظ على الاتفاق مع إيران في المجال النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 20:50

الخارجية الروسية: هذه الخطوة تتعارض مع عزم الدول الرائدة في الاتحاد الأوربي الحفاظ على الاتفاق مع إيران في المجال النووي

منذ 48 mins 5 July، 2019
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