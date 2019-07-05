الخارجية الروسية: رد فعل لندن وواشنطن يشير إلى أنه قد تم الإعداد لهذا الإجراء لفترة طويلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 20:49

الخارجية الروسية: رد فعل لندن وواشنطن يشير إلى أنه قد تم الإعداد لهذا الإجراء لفترة طويلة

منذ 48 mins 5 July، 2019
أخبار موقع المنار

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