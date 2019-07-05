الخارجية الروسية: رد فعل لندن وواشنطن يشير إلى أنه قد تم الإعداد لهذا الإجراء لفترة طويلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 5 2019 - 20:49
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
علي اكبر ولايتي: أمريكا انتهكت الاتفاق النووي بشكل مباشر واوروبا انتهكته بشكل غير مباشر
ولايتي: لدى اركان ايران اجماع على الخطوات التي اعلن عنها الرئيس روحاني بخصوص الملف النووي
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: إن لم تفرج لندن عن حاملة النفط فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد بالمثل
الرئيس عون: ما حدث في الجبل يجب ألاّ يتكرر وحرية تنقل اللبنانيين في المناطق ولاسيما ممثلي الشعب يجب أن تبقى مصانة
الحزب الديمقراطي اللبناني يشيع شهيده رامي سلمان في بلدته الرملية والذي قضى في حادثة قبرشمون
مصادر للمنار: القوى الأمنية تواصل التحقيقات بحادثة الجبل بات في حوزة المحققين تسجيلات مصوّرة
مصادر أمنية للمنار: عدد الموقوفين لدى فرع المعلومات أصبح ستة واثنان منهم إعترفا بإطلاق النار في الهواء
مصادر أمنية للمنار: المحققون يحتاجون بين 48 و72 ساعة لتتوضّح الرواية الكاملة الموثّقة والمدعّمة بالأدلة
مصادر مطّلعة للمنار: لم يتضح بعد موعد عقد جلسة لمجلس الوزراء التي من المفترض أن يكون مكان انعقادها هذه المرّة في بعبدا
قوات الاحتلال تطلق الرصاص والقنابل الغازية على المشاركين في مسيرات جمعة "بوحدتنا تسقط المؤامرة" شرق جباليا
مراسل المنار: اصابة 40 فلسطينيا بجراح مختلفة منهم 22 برصاص جنود الاحتلال خلال المشاركة في مسيرات العودة
تونس: الحكومة تعلن منع ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية للدولة
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: روسيا مستمرة في تنفيذ صفقة صواريخ "إس ـ 400" مع تركيا
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات لقوى العدوان السعودي الامريكي في تعز
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف قناصة عيار 50 لقوى العدوان بصاروخ موجه في الضالع
آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة وعدد من المدن وسط انتشار امني كثيف للمطالبة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية
وسيط الاتحاد الافريقي يؤكد التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على هيئة حكم جديدة بالسودان
قوى الحرية والتغيير: الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر والمفاوض الرئيسي كان شعبنا في الريف والمدن
قوى الحرية والتغيير: نعمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة وتفكيك الدولة العميقة والاتفاق هو الخطوة الاولى لتحقيق الاهداف
الأناضول: الخارجية التركية ترحب بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان
منظمة الصحة العالمية: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية طرابلس
الخارجية الروسية: رد فعل لندن وواشنطن يشير إلى أنه قد تم الإعداد لهذا الإجراء لفترة طويلة
منذ 48 mins
5 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
مادورو يعلن عن تدريبات عسكرية جديدة في فنزويلا في 24 يوليو
الخارجية الروسية: رد فعل لندن وواشنطن يشير إلى أن إجراء احتجاز الناقلة في جبل طارق قد تم إعداده منذ فترة
الخارجية الروسية: العواقب قد تكون وخيمة والمسؤولية كاملة تقع على من يحاول الضغط بأقصى طاقته على طهران ودمشق في مخالفة لقراري مجلس الأمن الدولي 2231 و2254
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}