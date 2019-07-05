الخارجية الروسية:موسكو تعتبر احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق إجراءً متعمداَ لتفاقم الوضع حول إيران وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 20:50

الخارجية الروسية:موسكو تعتبر احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق إجراءً متعمداَ لتفاقم الوضع حول إيران وسوريا

منذ 49 mins 5 July، 2019
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