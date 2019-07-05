الخارجية الروسية: عواقب احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق قد تكون وخيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 20:50

الخارجية الروسية: عواقب احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق قد تكون وخيمة

منذ 1 ساعة 5 July، 2019
أخبار موقع المنار

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