اصابات في مسيرة العودة بغزة التي اقيمت تحت عنوان “بوحدتنا نسقط المؤامرة”

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار التي جرت على طول الشريط الفاصل لقطاع غزة ما ادى لوقوع اصابات.

وأفادت وزارة الصحة، أن 16 مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال، وتم تحويلهم لمشافي الوزارة لتقديم العلاج لهم.

هذا وشارك المواطنون في قطاع غزة اليوم في الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي جاءت تحت عنوان “بوحدتنا نسقط المؤامرة”، والتي جاءت بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وتوافد المواطنون الى مخيمات العودة الخمسة من رفح جنوباً وحتى جباليا شمالاً، بالحافلات وسيراً على الأقدام وبالدراجات النارية وتصدى لهم جنود الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين .

المصدر: فلسطين اليوم