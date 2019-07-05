قوى الامن: توقيف شخص في شكا يهرب ادوية من سوريا ويبيعها من دون ترخيص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 20:50

قوى الامن: توقيف شخص في شكا يهرب ادوية من سوريا ويبيعها من دون ترخيص

منذ 1 ساعة 5 July، 2019
توقيف شخص في شكا يهرب ادوية من سوريا ويبيعها من دون ترخيص
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة  في بلاغ انه “توافرت معلومات لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في وحدة الشرطة القضائية، حول إقدام شخص مجهول الهوية على تهريب ادوية من سورية، وبيعها للسوريين في لبنان دون ترخيص ودون حصوله على رخصة صيدلي.

بناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة، جرى التوصل الى معرفة هوية المشتبه به، وبتاريخ 5/7/2019 داهمت قوة من هذا المكتب منزله في محلة شكا، وتمكنت من توقيفه ويدعى:
–  م. ب. (مواليد عام 1965، لبناني) وضبطت بداخله كمية كبيرة من الأدوية المهربة، التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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