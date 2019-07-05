7 إصابات برصاص الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 19:18

7 إصابات برصاص الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق غزة

منذ 39 mins 5 July، 2019
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