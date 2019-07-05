ممثل قائد الجيش في تخريج دورة تنشئة مغوار 65: تطوير القوات الخاصة رد على تهديدات الاعداء والارهاب

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة – حامات، حفل تخريج دورة تنشئة مغوار /65/ باسم العريف الشهيد لويس حرب، في حضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة قال فيها: “إن التطوير الذي تخضع له مدرسة القوات الخاصة والذي شمل معظم أنواع القتال الخاص، كالتدريب على القتال ضمن الوحدات الصغرى وتنفيذ دوريات خلف خطوط العدو والمداهمات والرمايات باستخدام مختلف الأسلحة العضوية وتطبيق المعلومات المكتسبة في مناورات بالذخيرة الحية، إلى جانب كيفية استخدام التقنيات الحديثة بمهارة عالية، هو من وسائل الرد على تهديدات الأعداء الأكثر خطورة على الوطن، لا سيما العدو الإسرائيلي الذي يمتلك أسلحة وتكنولوجيا متطورة، والإرهاب الذي يستخدم في عمله الإجرامي أساليب ووسائل غير تقليدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام