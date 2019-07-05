4 إصابات بالرصاص المطاطي جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 17:47

4 إصابات بالرصاص المطاطي جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منذ 6 mins 5 July، 2019
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