قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 17:47

قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق جباليا

منذ 13 mins 5 July، 2019
أخبار موقع المنار

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