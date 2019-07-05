السفارة الإيرانية احيت ذكرى اختطاف الدبلوماسيين الاربعة ودعت الحكومة اللبنانية لمتابعة ملفهم بجدية

دعت السفارةُ الإيرانيةُ في بيروتَ الحكومةَ اللبنانيةَ إلى متابعةِ ملفِ الدبلوماسيينَ الايرانيينَ الأربعة بجدية خلالَ إِحياءِ الذكرىِ السابعةِ والثلاثينَ لاختِطافِهِم.

ممثل رئيس مجلس النواب النائب ميشال موسى جدّد الإعراب عن تضامن لبنان مع الحكومة الإيرانية وعائلات الدبلوماسيين الأربعة ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في كشف مصيرهم.

وتؤكّد الجمهورية الإسلامية امتلاكها أدلة على نقل الدبلوماسيين الأربعة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، محملة العدو الصهيوني الذي كان يحتل أراضd واسعة من لبنان صيف عام اثنين وثمانين المسؤولية الكاملة عن اختطافهم.

وكان الدبلوماسيون الإيرانيون الأربعة محسن موسوي وأحمد متوسليان وتقي رستكار مقدم وكاظم إخوان في طريقهم من دمشق إلى بيروت وفقد اثرهم بعدما وصلوا إلى حاجز البربارة ..

المصدر: قناة المنار