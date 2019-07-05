حزب الله يلتقي وفدا من قيادتي عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة

التقى عضو المجلس السياسي لحزب الله النائب السابق الحاج حسن حب الله وفدا من قيادتي عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة ضم الشيخ أبو شريف عقل والشيخ أبو طارق السعدي والحاج عيس المصري وأبو إسحاق بحضور معاون م. الملف الفلسطيني الشيخ عطا الله حمود وقد جرى البحث في آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية ومواجهة ما سمي بصفقة القرن وصولاً لإسقاطها.

وثمن المجتمعون التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الفلسطيني على حدود غلاف غزة والتي أربكت العدو الصهيوني وقوضت حكومته موجهين التحية إلى الشهداء والشفاء للجرحى.

وأدان المجتمعون الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة من تدنيس لباحات المسجد الأقصى .

وندد المجتمعون بالصمت الدولي حيال الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني داعين الهيئات والمنظمات الدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال القمعية ضد الأطفال والنساء والشيوخ.

ودعا المجتمعون الأمتين العربية والإسلامية إلى مقاطعة العدو الصهيوني الغاصب وتجريم التعامل معه واعتبار التطبيع خيانة إنسانية لعدو مجرم وغاصب.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله