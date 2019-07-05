عون: لتقديم مرتكبي الاحداث الاخيرة الى القضاء

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما حدث في مِنطقةِ عاليه ليس عارِضاً ، ويجب ألاّ يتكرر، وشدَّد على اَن لبنان سيبقى موحّداً، وقال إنَ حرية تنقل اللبنانيينَ في المناطق يجب أن تبقى مصانة، فكيفَ بِحريةِ تنقل ممثلي الشعب.

وخلال استقباله وفدا من ابرشية الروم الملكيين ، لفت الرئيس عون إلى أن المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب ان يخشى احد على ذلك ، وقال: لا يجوز ان تسود لغة القوقعة من جديد، ولا نريد ان يصبح لبنان بلدا للكانتونات في ظل ما يجري في المنطقة ، وشدد على ان التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ستنفذ، وان البيان الذي صدر هو رسالة الى الجميع، مؤكداً على وجوب تقديم مرتكبي الاحداث الاخيرة الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

المصدر: قناة المنار