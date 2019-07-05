توقيف مطلوب بجرائم سرقة سيارات وترويج عملة مزيفة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 2/7/2019، ونتيجة لأعمال الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية بنصب كمين محكم في محلة ميروبا نتج عنه توقيف المدعو ر. س. (مواليد عام 1972، لبناني) على متن سيارة مستأجرة نوع “هيوندايi 10″، وهو مطلوب للقضاء بموجب /9/ ملاحقات عدلية وقضائية بجرائم سرقة سيارات وترويج عملة مزيفة واحتيال وانتحال صفة وسرقة. أودع المكتب المذكور، لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام