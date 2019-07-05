مباحثات روسية صينية تتناول سوريا وليبيا والسودان واليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع مساعد وزير خارجية الصين الشعبية، تشن شياودونغ، الوضع في سوريا وليبيا والسودان واليمن في منطقة الخليج، وآفاق التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية. وجاء في بيان لقسم الإعلام والصحافة التابع للخارجية الروسية: “كجزء من تنسيق المواقف تم التعمق بمناقشة القضايا الإقليمية مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا والسودان واليمن في منطقة الخليج، وكذلك آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية استنادا للشرعية الدولية”. وأوضح البيان أن المحادثات بين بوغدانوف وتشن شياودونغ، جرت في برازيليا، قبيل الاجتماع التشاوري لدول البريكس على مستوى الممثلين الخاصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن مجموعة “بريكس”، التي تضم [روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا] ويبلغ إجمالي عدد سكانها 2.83 مليار نسمة، تعتبر قوة اقتصادية وسياسية هائلة .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية