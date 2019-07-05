#ستولتنبرغ: إذا لم تعد روسيا للالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى سيستجيب الناتو بطريقة دفاعية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 16:16

#ستولتنبرغ: إذا لم تعد روسيا للالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى سيستجيب الناتو بطريقة دفاعية (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 5 July، 2019
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