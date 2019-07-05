رضائي يدعو للرد بالمثل على بريطانيا لتوقيفها ناقلة نفط ايرانية

دعا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، محسن رضائي، الى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج الفارسي في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

وقال رضائي في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر تعليقا على توقيف البحرية البريطانية لناقلة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق: خلال 40 عاما من تاريخها، لم تكن الثورة الاسلامية البادئة في أي توتر، ولكنها لم تتقاعس ولم تتردد في الرد على المتغطرسين والبلطجية.

واضاف : اذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الايرانية، فمن واجب الاجهزة المسؤولة الرد بالمثل وتوقيف ناقلة نفط بريطانية.

المصدر: وكالة فارس