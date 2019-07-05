لافروف: عقد قمة جديدة لثلاثي “أستانا” حول الأزمة السورية قيد البحث

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن عقد قمة جديدة لثلاثي “أستانا” حول الأزمة السورية قيد البحث. وقال لافروف، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن: “روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمعارضة في إطار عملية أستانا، ستواصل جهودها لتحقيق نتائج إضافية من أجل إقامة سلام دائم وآمن في سوريا. من المقرر في المستقبل القريب عقد اجتماعات على مستوى المديرين السياسيين ويجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا”.

كما أعرب لافروف، عن أمله في أن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قريبا، قائلاً “برأينا، فإن الخطوة الحاسمة نحو بداية مثل هذه العملية ستكون الانتهاء من تشكيل لجنة دستورية، والتي على ما أعتقد ستكون قادرة على بدء عملها في المستقبل القريب جدا”. وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد أفاد في وقت سابق أنه من المقرر عقد القمة حول سوريا بمشاركة رؤساء، روسيا وتركيا وإيران، في تركيا في منتصف آب/ أغسطس. هذا وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية