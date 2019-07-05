السيد فضل الله: الاحداث كشفت مدى هشاشة الواقع الداخلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 14:41

السيد فضل الله: الاحداث كشفت مدى هشاشة الواقع الداخلي

منذ 33 mins 5 July، 2019
السيد فضل الله
لبنان

اكد السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة ان لبنان كان في نهاية الأسبوع الفائت على موعد مع جولة جديدة من الأحداث الدامية التي دارت رحاها في الجبل، وذكرت اللبنانيين بشيء من الأيام السوداء التي عاشوها خلال الحرب الأليمة، وقد تركت هذه الأحداث تداعياتها داخل مجلس الوزراء، وعلى الساحة السياسية العامة، وهزت الاستقرار الداخلي على أبواب هذا الصيف، وزادت من قلق اللبنانيين وخوفهم على واقعهم ومستقبلهم، في ظل الأزمات الخانقة التي لا تزال تلاحقهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي.

اضاف: “لقد كشفت هذه الأحداث مدى هشاشة الواقع الداخلي، ومدى التوتر الذي يحكم علاقة الجهات السياسية بعضها بالبعض الآخر، والتي يفترض أنها تدير البلد، وعليها يقع عبء إخراجه من كل الأزمات التي يعانيها، بين من يخاف من الإقصاء وكيد الآخرين له، ومن يشعر بالغبن، وبأن هناك انتقاصا من حقوقه، وأنه لم يأخذ ما يستحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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