“يوتيوب” يحظر فيديوهات تعليم القرصنة

بدأ “يوتيوب” قبل فترة بحظر دروس القرصنة والتصيد الاحتيالي، ويعني ذلك منع المقاطع التي “توضح للمستخدمين كيفية تجاوز أنظمة أمان الكمبيوتر أو سرقة بيانات اعتماد المستخدم والبيانات الشخصية”.

وليس من الواضح متى بدأ “يوتيوب” في تطبيق هذا القانون، ويُظهر أرشيف الإنترنت أن الحظر موجود في قوائم منصة الفيديو منذ إبريل/نيسان الماضي على الأقل.

وقد يوقف الحظر بعض السلوكيات غير القانونية، لكنه خبر سيئ للطلاب الذين يدرسون الأمن الإلكتروني عبر مقاطع الموقع، وكذلك الأشخاص المهتمين بمكافحة حيل الخداع والتصيد.

وغالباً ما تستخدم أساليب القرصنة بطريقة غير قانونية، لكنها ليست بالضرورة غير قانونية، إذ يمارسها العديد من الباحثين الشرعيين وتُتعمد في اختبار نظام الكمبيوتر.

وقال متحدث باسم “يوتيوب” لموقع “ذا فيردج” التقني إن التغيير لا يُمثل سياسة جديدة، بل هو إضافة إلى قواعد أُرسيت في الربيع الماضي لتبدو أوضح.

المصدر: العربي الجديد