#بيدرسون يؤكد زيارته إلى دمشق الأسبوع المقبل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 14:41

#بيدرسون يؤكد زيارته إلى دمشق الأسبوع المقبل (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 5 July، 2019
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