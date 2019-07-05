أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ​إيران​ ​محسن رضائي: اذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط فمسؤولية السلطات توقيف ناقلة نفط بريطانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 13:05

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ​إيران​ ​محسن رضائي: اذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط فمسؤولية السلطات توقيف ناقلة نفط بريطانية

منذ 36 mins 5 July، 2019
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