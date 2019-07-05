قوى الامن عممت صورة شابة سورية مفقودة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات في بيان لها صورة شابة من التابعية السورية غادرت منزل ذويها منذ عدة ايام في بيروت ولم تعد حتى الساعة.

وقال البيان التعميم يتم بناء لإشارة القضاء المختص، ولفت الى ان “أماني أنور تركي (مواليد عام 2000، سورية) غادرت بتاريخ 3/7/2019 منزل ذويها الكائن في محلة الحمراء، ولم تعد لغاية تاريخه”.

وتابع البيان “لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 790712/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام