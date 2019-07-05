الشيخ ياسين: المشروع الصهيو – اميركي يعيد خلط الاوراق في المنطقة

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “المشروع الصهيو – اميركي يعيد خلط الاوراق في المنطقة، فبعد فشله في سوريا، رفع وتيرة التصعيد ضد ايران عبر اعتراضه سفينة شحن مدنية ايرانية في المياه الدولية”.

وقال الشيخ ياسين الجمعة “إننا نرى ترابطا بين اثارة القلاقل الامنية في لبنان مع توتير الاجواء في المنطقة كما جرى بالامس في مضيق جبل طارق”.

ودعا الشيخ ياسين “السياسيين في لبنان لاعتماد خطاب سياسي نهضوي جامع ينقذ البلد ويحصنه امام ما يحاك في المنطقة من مؤامرات”، مستنكرا “الخطابات الطائفية المناطقية الضيقة لبعض السياسيين”، ومؤكدا ان “لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه بكل المناطق والطوائف وان لا منطقة ممنوعة على احد من اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام