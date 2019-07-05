أنباء عن وصول “إس-400” الأسبوع المقبل إلى تركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن أول دفعة من منظومة الدفاع الروسية “إس-400” ستصل إلى تركيا الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن تحميلها على متن طائرات الشحن سيبدأ الأحد المقبل.

ونقلت محطة “خبر ترك” التلفزيونية عن مصدر لم تذكر هويته أن الدفعة الأولى من المنظومة، سيتم إرسالها على متن طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل الفريق الفني الروسي الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا بحلول يوم الاثنين.

وسبب إصرار تركيا على شراء المنظومة الروسية “إس-400″، خلافا كبيرا بين تركيا والولايات المتحدة، وقالت واشنطن إن منظومة الدفاع الروسية لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأمريكية “إف-35” للخطر.

وتهدد واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج شركة “لوكهيد مارتن” لـ”إف-35″، وتشارك تركيا إلى جانب دول أخرى في تمويله.

المصدر: رويتزر