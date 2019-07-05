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July 5 2019 - 13:06

قتلى وجرحى بهجوم في افغانستان

منذ 1 ساعة 5 July، 2019
الناطق باسم الجيش الافغاني نجيب الله نجيبي يعلن ان "خمسة سياح اجانب لم يكشف عن جنسيتهم وسائقهم جرحوا في كمين نصبه مقاتلون من طالبان" على طريق بين ولايتي باميان وهرات
الناطق باسم الجيش الافغاني نجيب الله نجيبي يعلن ان "خمسة سياح اجانب لم يكشف عن جنسيتهم وسائقهم جرحوا في كمين نصبه مقاتلون من طالبان" على طريق بين ولايتي باميان وهرات
أخبار دولية - افغانستان

لقي 4 أفغان مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء قصف بالهاون نفذه مسلحو “طالبان” صباح اليوم الجمعة على أحياء سكنية وسوق شعبية بمقاطعة فارياب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم الشرطة المحلية عبد الكريم يوراش قوله “إن مسلحي “طالبان” أطلقوا عدة قذائف هاون صباح اليوم، أصابت كلها أحياء سكنية وسوقا محليا في منطقة خواجه سبزبوش، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الفور وإصابة 36 آخرين”.

وأشار المسؤول إلى أن الحادث أعقبه اشتباك ناري بين قوات الأمن وعناصر “طالبان”، وأن القتال مستمر وقوات الأمن تحاول طرد المسلحين من المنطقة.

المصدر: وكالة شينخوا

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