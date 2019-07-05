قتلى وجرحى بهجوم في افغانستان

لقي 4 أفغان مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء قصف بالهاون نفذه مسلحو “طالبان” صباح اليوم الجمعة على أحياء سكنية وسوق شعبية بمقاطعة فارياب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم الشرطة المحلية عبد الكريم يوراش قوله “إن مسلحي “طالبان” أطلقوا عدة قذائف هاون صباح اليوم، أصابت كلها أحياء سكنية وسوقا محليا في منطقة خواجه سبزبوش، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الفور وإصابة 36 آخرين”.

وأشار المسؤول إلى أن الحادث أعقبه اشتباك ناري بين قوات الأمن وعناصر “طالبان”، وأن القتال مستمر وقوات الأمن تحاول طرد المسلحين من المنطقة.

المصدر: وكالة شينخوا