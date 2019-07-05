مصر ترفع أسعار الوقود.. وإعلان الزيادات الجديدة

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول في بيان إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 بالمئة، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.

وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

ويبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، وهو الخامس من نوعه منذ يوليو 2014، في الساعة التاسعة صباحا الجمعة بتوقيت القاهرة (07:00 بتوقيت غرينتش).

وذكر المصدران أن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 في المئة، ليزيد من 50 جنيها (3 دولارات) إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، ومن 100جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وكانت مصر قالت لصندوق النقد الدولي في رسالة نشرت في أبريل الماضي، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول يونيو.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا في قيمة الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز.

وقالت الحكومة في رسالتها إنه بعد بدء ربط بنزين “أوكتين 95” الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو.

المصدر: سكاي نيوز