برلماني ايراني: تخصيب ما يفوق 300 كغ من اليورانيوم ليس انتهاكا للاتفاق النووي

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علي نجفي خوشرودي، أن تخطي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب سقف الـ300 كغ ليس انتهاكا للاتفاق النووي.

وأضاف خوشرودي”كان على الأوروبيين أن يعربوا عن قلقهم بالنسبة للاتفاق النووي عند انسحاب أميركا من هذا الاتفاق، وإثر نكث الولايات المتحدة المكرر للعهود، كما أن تقليص الجمهورية الإسلامية لتعهداتها في الاتفاق النووي جاء في سياق الاتفاق ذاته وحرصا منها على الحفاظ عليه”.

وتابع قائلا “ان تقليص إيران لتعهداتها بالإتفاق النووي، بما في ذلك تخطي مخزونها من اليورانيوم المخصب سقف الـ300 كغم، ينطبق تماما على ما ينص عليه الإتفاق النووي، حيث يمنح الإتفاق هذا الحق لإيران في حال عدم إمتثال أي من الأطراف لاتزاماتها”.

وأكد ضرورة تكثيف الأطراف الأخرى للإتفاق النووي جهودها في سبيل الحفاظ على الأهداف المتوخاة للإتفاق والمصالح المترتبة عليه لجميع الأطراف بمن فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما رحب عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي بتفعيل الآلية المالية “إينستكس”، مضيفا: ان إينستكس تشكل آلية مالية لضمان إنتفاع إيران من الإتفاق النووي في سياق ضمان تسهيل عمليات تداولها الإقتصادي خارج نطاق الدولار.

ومضى قائلا: ان إيران ما زالت تنتظر أن تسهم هذه الآلية فعلا في دفع النشاطات الإقتصادية وتسهيل العمليات التجارية على صعيد العلاقات المالية والمصرفية لإيران مع الدول الأخرى.

المصدر: وكالة فارس