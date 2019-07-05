المكسيك: مؤامرة سياسية تقف وراء احتجاجات للشرطة

قالت حكومة المكسيك إن مؤامرة سياسية تقف وراء احتجاج عناصر الشرطة الفدرالية الغاضبين إزاء نقلهم الوشيك إلى الحرس الوطني التابع للرئيس أندريس مانويل لوبيز والذي أنشئ حديثا.

وتظاهر مئات من عناصر الشرطة الفدرالية وقطعوا الطرق في مكسيكو في اليومين الماضيين، احتجاجا على الحرس الوطني، وهو قوة أمن تم تشكيلها حديثا تعد خطة لوبيز أوبرادور لمحاربة الجريمة المتصاعدة والتصدي للفساد المستشري في الشرطة.

ويتهم الضباط الحكومة باقتطاع رواتبهم وانتهاك الدستور بوضعهم تحت قيادة عسكرية في الحرس الوطني.

من جهته، ينفي لوبيز أوبرادور تلك الاتهامات، حيث قال إن “الاحتجاجات تشجعها قوى ظلامية في السياسات المكسيكية”.

المصدر: سبوتنيك