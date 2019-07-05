مناورات روسية في البحر الأسود بالتزامن مع مناورات لـ”الناتو”

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا أن “القوات الروسية ستبدأ الجمعة مناورات عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي(نسيم البحر)”.

وقال المكتب الصحفي في بيان له “بدأت السفن الحربية الروسية بالتجمع في البحر الأسود للتدريب على أنشطة قتالية كان مخطط لها”.

وأشار البيان إلى أن “نحو عشر سفن ستشارك في التدريبات، ولا سيما سفن الإنزال الكبيرة، آزوف وقيصر كونيكوف، وسفن الصواريخ الصغيرة أوريخوفو-زويفو وميراج وصواريخ إيفانوفيتس ونابريجنيي تشلني وصواريخ آر 60”.

هذا ويشارك في مناورات الناتو التي تجري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، حوالي 900 عسكري من الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وجورجيا بمشاركة أكثر من 30 قطعة عسكرية مختلفة، ولهذه الغاية، دخلت المدمرة الأميركية “كارني” مياه البحر الأسود.

المصدر: سبوتنيك