المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان: توقيف 128 مطلوبا في جرائم مختلفة بتاريخ 4-7-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 09:55
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المتحدث باسم الرئاسة التركية: أنقرة ستستضيف القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وايران في آب المقبل
المتحدث باسم الرئاسة التركية: أنقرة ستبدأ عملية استلام منظومة إس ـ 400 قريبا وسيجري تشغيلها بشكل فعال
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6.6 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا قرب مدينة ريدجكريست
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان: توقيف 128 مطلوبا في جرائم مختلفة بتاريخ 4-7-2019
منذ 1 ساعة
5 July، 2019
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