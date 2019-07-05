نيجيريا: عشرات الضحايا بانفجار في خط أنابيب نفط – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2019 - 04:51

نيجيريا: عشرات الضحايا بانفجار في خط أنابيب نفط

منذ 15 mins 5 July، 2019
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أخبار دولية - نيجيريا

وقع الخميس، انفجار استهدف خط أنابيب نفط في لاغوس أكبر مدن نيجيريا، وسط أنباء عن مصرع شخصين وإصابة العشرات.

وأكدت وكالة “شينخوا” نقلا عن مصدر خاص أن لصوصا يسرقون النفط خربوا خط أنابيب وحاولوا سرقة الوقود مؤخرا هم من تسببوا في هذا الانفجار.

وقال عنصر من قوات الإنقاذ لم يكشف عن اسمه إن فريق خدمات إطفاء الحرائق الحكومية أخمد الحريق، ويجري حاليا تحديد عدد الضحايا، فيما أكد أحد سكان المنطقة مصرع أشخاص.

وذكرت محطات إذاعية في لاغوس أنه عثر على جثتين مجهولتي الهوية، فيما احترقت سيارات ومتاجر.

وأظهرت لقطات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب وأشخاصا يفرون من موقع الانفجار.

المصدر: وكالات

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