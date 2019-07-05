أردوغان: “حفتر ليس أكثر من قرصان”

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بـ “القرصان”، وسط تصاعد في التوتر بين أنقرة وقوات شرق ليبيا في الأيام الأخيرة.

ونقلت صحف تركية الخميس عن أردوغان قوله إن “حفتر ليس أكثر من قرصان”، بعد احتجاز قوات المشير الليبي لستة بحارة أتراك هذا الأسبوع.

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات، وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم”.

وحمل حفتر في وقت سابق أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته، والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.

جدير بالذكر أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي يحاول حفتر الإطاحة بها من معقل قواته في شرق البلاد.

وأكد أردوغان في يونيو الماضي أن تركيا تزود حكومة طرابلس بالسلاح، معتبرا أن ذلك ضروري “لإعادة التوازن” في الحرب ضد حفتر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية