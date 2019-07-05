بوتين يعرب عن الأمل في استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأمل في استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يعول على مساعدة إيطاليا في ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في روما، لفت إلى أن العقوبات تسببت بتراجع التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما ألحق أضرارا بالجميع.

وأشار بوتين إلى أنه لا يرى “عوائق تعجيزية” أمام تطبيع العلاقات مع بروكسل، مضيفا أنه “ليس كل شيء يتوقف على روسيا، ونحن مستعدون لقطع قسمنا من الطريق”.

وأعرب عن أمله بأن تقيم القيادة الأوروبية الجديدة علاقات جيدة مع روسيا.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية شدد بوتين على أنه لا يجوز مطالبة روسيا بتنفيذ كافة بنود اتفاقات مينسك، إذ يوجد جزء كبير من الإجراءات التي لا علاقة لروسيا بها مثل عودة العلاقات الاقتصادية بين دونباس وباقي أراضي أوكرانيا وإصدار قانون العفو، الذي لم يوقعه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه من الضروري تهيئة الظروف لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا استعداد روما للمساهمة في ذلك. واقترح إنشاء منتدى للحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن الكثير يتوقف على روسيا في ما يخص استعادة الثقة.

كما اعتبر كونتي أن انتخاب فلاديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا يتيح إمكانيات جديدة للحوار.

المصدر: وكالات