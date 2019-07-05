زلزال قوي يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.4 درجات، ضرب اليوم الخميس، جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد حوالي 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.

وأشارت إلى أن الزلزال تمركز في وادي سيرليس، وهي منطقة نائية في مقاطعة سان بيرناردينو.

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة كيرن على “تويتر” إنها تتعامل مع “نحو 24 حادثا يتراوح بين الحاجة إلى مساعدة طبية ومكافحة حرائق في مبان داخل وحول مدينة ريدجكريست في كاليفورنيا”.

من جهتها أفادت بيغي بريدون رئيسة بلدية المدينة لمحطة “سي.إن.إن” التلفزيونية بأن أشياء تتساقط من المباني وتصيب الناس وإن المدينة شعرت بعدة توابع للزلزال.

وأضافت بريدون أن حرائق اندلعت كما كسرت خطوط للغاز. وقالت “نحن معتادون على الزلازل، لكن لم نعتد على زلازل بهذه القوة”.

وكان الزلزال الأكبر الذي ضرب جنوب كاليفورنيا في منطقة نورثريدج عام 1996، والذي تسبب في مقتل العشرات وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات. لكن نورثريدج منطقة مأهولة بالسكان، بينما وقع الزلزال اليوم الخميس بعيدا عن منطقة لوس أنجلوس الحضرية.

المصدر: وكالة رويترز