بولتون يرحب باحتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون باحتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية عند سواحل جبل طارق الخميس.

وأكد بولتون عزم الولايات المتحدة وحلفائها على اتباع السياسة الرامية إلى منع حكومتي سوريا وإيران من “الاستفادة من تجارة غير مشروعة كهذه”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

ويأتي تصريح بولتون تعليقا على احتجاز البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية العملاقة “غرايس 1” في سواحل جبل طارق، للاشتباه في أنها كانت تنقل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وأكد وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط كان بطلب أمريكي.

وأثارت الخطوة البريطانية غضب طهران والمخاوف من تصعد محتمل لوتيرة مواجهتها مع الغرب.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على احتجاز ناقلة النفط، مطالبة بإخلاء سبيلها فورا.

المصدر: وكالات