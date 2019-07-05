سلاح الجو المسير اليمني ينفذ عمليات هجومية على مطاري #جيزان و#أبها ويعطل الملاحة الجوية

قال متحدث القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم الخميس إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة في مطاري جيزان وأبها”.

وأوضح العميد سريع أن”عمليات سلاح الجو المسير على مطار جيزان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار”.

وأضاف أن”عملياتنا العسكرية مستمرة في استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية”.

ودعا متحدث القوات المسلحة كافة المدنيين من مختلف الجنسيات بالابتعاد عن الأماكن المستهدفة حرصا على سلامتهم.

فيما ذكرت مراكز رصد جوية أن وجهة إحدى الرحلات تحولت من مطار الرياض إلى جدة بعد أن كانت وجهتها إلى مطار جيزان.

هذا وتابع العميد سريع أن” سلاح الجو المسير نفذ عمليات جديدة على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2K”.

ولفت إلى أن “علمية سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي استهدفت مواقع عسكرية حساسة”.

وأكد متحدث القوات المسلحة إصابة عمليات سلاح الجو المسير على مطار أبها بدقة ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية في المطار.

وأشار بالقول “إمكانياتنا العسكرية الدفاعية تجعلنا أكثر قدرة على التصدي لتحالف العدوان وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية”.

جدير بالذكر أن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال أمس الأول إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي وعطلت حركة الملاحة الجوية فيه.

المصدر: المسيرة