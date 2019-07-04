الصومال تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع غينيا

أعلنت حكومة الصومال اليوم الخميس عن قطعها العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية غينيا، متهمة إياها بانتهاك سيادتها. وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عود، أثناء مؤتمر صحفي عقده في العاصمة مقديشو.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء جاء نتيجة لـ”الانتهاكات التي تمارسها جمهورية غينيا ضد سيادة وحدة الأراضي الصومالية”، وذلك بعد يوم من استقبال غينيا موسى بيهي، رئيس إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، وأعلن من جانب واحد عن استقلاله دون أن يكسب أي اعتراف دولي.

المصدر: موقع روسيا اليوم