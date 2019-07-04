اليمن: مصرع قيادات لقوى العدوان وإخراج باتريوت عن الخدمة في عملية مشتركة بمأرب

أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذتا صباح اليوم عملية مشتركة على أهداف عسكرية تابعة للغزاة ومرتزقتهم في محافظة مأرب.

وأوضح العميد سريع أن الطيران المسير استهدف منظومة الباتريوت التابعة للغزاة في مأرب ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعا كبيراً للغزاة والمرتزقة بصاروخ بدر1-P.

وأكد العميد سريع مقتل قادة للعدو وإصابة العشرات خلال العملية وأن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان ومرتزقته وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

وكشف أن العملية المشتركة جاءت بعد عملية استخباراتية ورصد لتحركات الغزاة ومرتزقتهم، لافتا إلى أنهُ ليس هناك بعد اليوم مكان آمن للغزاة.

المصدر: المسيرة