التحكم المروري: إعادة فتح طريق عام زغرتا الكورة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2019 - 21:10

التحكم المروري: إعادة فتح طريق عام زغرتا الكورة

منذ 50 mins 4 July، 2019
غرفة التحكم المروري
لبنان
أفادت غرفة التحكم المروري عن “اعادة فتح طريق عام زغرتا باتجاه الكورة محلة بشنين بالاتجاهين، والسير الى تحسن تدريجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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