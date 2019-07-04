“تجمع العلماء”: لتصعيد المواجهات للتأكيد على قرار الشعب الفلسطيني برفض “صفقة القرن”

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان إن “الهدف الاميركي من صفقة القرن هو تصفية القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين في أماكن تواجدهم”.

وأضاف التجمع في بيان له الخميس “التوطين بالنسبة إلينا في لبنان هو مخالف لدستورنا”، وتابع “إننا نعتبر سعي الولايات المتحدة الأميركية لتكريس التوطين اعتداء على السيادة اللبنانية وخلق لأزمة وطنية يجب أن نواجهها بالوحدة”.

ودعا التجمع إلى “المشاركة الواسعة يوم غد الجمعة في فعاليات مسيرات العودة تحت عنوان بوحدتنا نسقط المؤامرة”، وأكد على “ضرورة تصعيد المواجهات للتأكيد على قرار الشعب الفلسطيني رفضه لكل التسويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام