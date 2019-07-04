متحدث #القوات_المسلحة اليمنية: مقتل قادة للعدو وعشرات الإصابات وإخراج منظومة الباتريوت عن الخدمة إثر العملية المشتركة بـ #مأرب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2019 - 21:11

متحدث #القوات_المسلحة اليمنية: مقتل قادة للعدو وعشرات الإصابات وإخراج منظومة الباتريوت عن الخدمة إثر العملية المشتركة بـ #مأرب

منذ 2 ساعة 4 July، 2019
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